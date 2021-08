Vaccini: Ue firma contratto per 200 mln di dosi di Novavax (Di mercoledì 4 agosto 2021) La Commissione europea ha annunciato la firma di un accordo con una casa farmaceutica per fornire ai Paesi dell'Unione fino a 200 milioni di dosi del vaccino Novavax nel quarto trimestre di quest'anno ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 agosto 2021) La Commissione europea ha annunciato ladi un accordo con una casa farmaceutica per fornire ai Paesi dell'Unione fino a 200 milioni didel vaccinonel quarto trimestre di quest'anno ...

Vaccini: Ue firma contratto per 200 mln di dosi di Novavax La Commissione europea ha annunciato la firma di un accordo con una casa farmaceutica per fornire ai Paesi dell'Unione fino a 200 milioni di dosi del vaccino Novavax nel quarto trimestre di quest'anno e nei prossimi due anni. Lo ha reso ...

