Vaccini | Oms chiede di sospendere i richiami sino metà settembre

(Di giovedì 5 agosto 2021) L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms)una moratoria suideianti-Covid "almeno", in modo da poter destinare dosi aggiuntive ai Paesi più poveri. L'appello è stato lanciato dal direttore generale Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus durante il briefing sugli ultimi sviluppi della pandemia. L'Oms ha sottolineato "l'enorme disparità" tra Paesi ad alto reddito e Paesi a basso e medio reddito in termini di percentuali di popolazione vaccinata ed esorta a uno sforzo di "solidarietà globale"."Serve urgentemente una inversione di rotta, dalla ...

L'Organizzazione mondiale della sanit () lancia un monito per i paesi del primo mondo a evitare di essere egoisti suicontro il Covid - 19, e chiede con forza di posticipare la terza dose almeno fino alla fine di settembre cos ...... più a rischio di malattie gravi e morte', ha aggiunto Katherine O'Brien, direttore delle immunizzazioni e deidell'. Appello respinto dalla Casa Bianca, per bocca della portavoce Jen ...Rush finale per le nuove norme sul green pass. Tra oggi e al massimo domani si terranno la cabina di regia e poi il consiglio dei ministri che dovrà adottare le prossime misure anti-Covid, con l'ipote ..."Mentre centinaia di milioni di persone sono ancora in attesa della prima dose del vaccino, ha proseguito, alcuni Paesi ricchi si apprestano ai richiami della terza dose, comprendo la preoccupazione d ...