(Teleborsa) – Calano le domande di mutuo negli Stati Uniti nella settimana al 30 luglio 2021. L'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un calo dell'1,7% dopo il +5,7% della settimana precedente. L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è salito appena dello 0,03%, mentre quello relativo alle nuove domande segna un calo dell'1,67%. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), precisando che i tassi sui mutui trentennali sono scesi al 2,97% dal 3,01%.

USA, tornano a calare le richieste di mutui settimanali
Calano le domande di mutuo negli Stati Uniti nella settimana al 30 luglio 2021 . L'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un calo dell'1,7% dopo il +5,7% della ...

USA, tornano a calare le richieste di mutui settimanali
(Teleborsa) – Calano le domande di mutuo negli Stati Uniti nella settimana al 30 luglio 2021. L'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un calo ...

