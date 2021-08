Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 4 agosto: Vittorio rincorrerà Speranza? (Di mercoledì 4 agosto 2021) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 4 agosto 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera napoletana su Rai 3 alle 20.40? Samuel lascia Palazzo Palladini amareggiato e ferito. Speranza sembra a sua volta aver preso una decisione. Vittorio farà chiarezza nei suoi sentimenti? Samuel si è dato da fare per organizzare una cena romantica con Speranza. La ragazza, però, è in ritardo. Si è intrattenuta Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 4 agosto 2021)“Unal”, puntata del 42021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera napoletana su Rai 3 alle 20.40? Samuel lascia Palazzo Palladini amareggiato e ferito.sembra a sua volta aver preso una decisione.farà chiarezza nei suoi sentimenti? Samuel si è dato da fare per organizzare una cena romantica con. La ragazza, però, è in ritardo. Si è intrattenuta Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

antonellaa262 : Un Posto al Sole, anticipazioni. La soap opera di Rai 3 andrà in vacanza dal 7 per poi tornare in onda il 23 agosto… - zazoomblog : Un posto al sole che mazzata per i fan: la decisione è definitiva - #posto #mazzata #decisione #definitiva - BarbaraFaenza1 : RT @storicang: Nell'#anticoegitto Nut, dea del cielo, era immaginata con il corpo di una donna posto ad arco sulla terra e che ingoiava il… - mr_myro : RT @Gianni_Gia_: Facciamo tornare Twitter un posto di sole parole. - willycuba65 : RT @Gianni_Gia_: Facciamo tornare Twitter un posto di sole parole. -