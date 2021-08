Umberto Tozzi contro Fedez | Achille Lauro e Orietta Berti | “sono ridicoli”

(Di mercoledì 4 agosto 2021)è lapidario: la musica di oggi è ridicola quanto alcune operazioni commerciali, come quella di. Il successo dell'estate 2021 è stato smontato dache ha definito l'operazione dicon Mille una cosa ridicola: il cantante torinese in un'intervista pubblicata su Rolling Stone ha spiegato anche perché non farebbe mai il giudice di un talent. Con 80 milioni di ...

Masembra non apprezzare la canzone e il trio e ha sparato a zero non solo contro Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti ma anche contro altri importanti esponenti della musica leggera ...ha lanciato un duro attacco contro Fedez e Orietta Berti . Ma in generale contro tutta la musica contemporanea. A quanto pare, il cantante non avrebbe gradito 'Mille', la canzone che il ...Umberto Tozzi contro Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro: la notizia ha inondato le cronache, complice l’affondo senza freni dell’artista che, lapidario, sferra un rumoroso “Sono ridicoli“. Le sue ...Umberto Tozzi contro Orietta Berti e Fedez: "Sono ridicoli", il cantante ci va giù duro contro la musica italiana d'oggi.