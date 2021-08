Tokyo 2020, nuoto di fondo. Paltrinieri: “Giusta ricompensa dopo due mesi di inferno” (Di giovedì 5 agosto 2021) “Sono contento, è stato il massimo che potevo fare: è la Giusta ricompensa dopo due mesi di inferno. Vado qui con due medaglie posso ritenermi soddisfatto“. Lo ha detto Gregorio Paltrinieri, medaglia di bronzo nella 10km di nuoto di fondo, nella gara disputata nel parco marino di Odaiba. “Oggi è stata veramente difficile – ha commentato Paltrinieri ai microfoni della Rai – c’era tanto caldo, loro sono partiti al primo giro, ma sono contento. Non erano questi i piani, ma va bene così. Energie? Prima della gara ero molto concentrato, questa ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 agosto 2021) “Sono contento, è stato il massimo che potevo fare: è laduedi. Vado qui con due medaglie posso ritenermi soddisfatto“. Lo ha detto Gregorio, medaglia di bronzo nella 10km didi, nella gara disputata nel parco marino di Odaiba. “Oggi è stata veramente difficile – ha commentatoai microfoni della Rai – c’era tanto caldo, loro sono partiti al primo giro, ma sono contento. Non erano questi i piani, ma va bene così. Energie? Prima della gara ero molto concentrato, questa ...

Advertising

Eurosport_IT : Superiamo il numero di medaglie conquistate a Londra 2012 e a Rio 2016: a Tokyo 2020 siamo a quota 29! ???????? ????????????… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA MASCHILE: L'ITALIA VINCE L'ORO GLI AZZURRI BATTONO IN FINALE LA DANIMARCA #SkySport #Tokyo2020 - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA, INSEGUIMENTO M: RECORD DEL MONDO PER L'ITALIA CRONO DI 3:42:307: AZZURRI IN… - UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: Non abbiamo più parole per descriverti: semplicemente storico, Greg! ?????????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlym… - Wally_84 : RT @Eurosport_IT: E sono TRENTA!!! 3?0??? 12 giorni consecutivi a medaglia: record per l'Italia alle Olimpiadi ?????? ? -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Ritrovato il borsone di Zazzeri: "Praticamente vuoto" "Sono contento di aver ritrovato il gagliardetto e il mio pass gare, sono bei ricordi". Sono le parole a caldo di Lorenzo Zazzeri dopo il ritrovamento del suo borsone con i ricordi di Tokyo 2020. Ovviamente non ha ritrovato tutto: "Per il resto ho praticamente perso le speranze". Zazzeri ha comunque ringraziato tutta la città e sulle critiche aggiunge: "Ero appena arrivato, stanco, ...

Cibo gratis, smartphone in regalo e clip degli allenamenti. La vita nel Villaggio Olimpico raccontata su TikTok - Il Tra i tanti esordi di queste Olimpiadi c'è stato anche quello di TikTok . A Rio 2016 quest'app non esisteva ancora. O meglio. Non esisteva ancora nella versione e nella portata che conosciamo adesso. ...

Tokyo: Azzurri in gara il 5 agosto Agenzia ANSA Tokyo2020, il medagliere dell'Italia dopo il "Day 13" dei Giochi Dopo il "Day 13" dei Giochi, queste le 30 medaglie conquistate dagli azzurri a Tokyo 2020: ORO - Vito Dell'Aquila (taekwondo, categoria -58 kg); - Federica Cesarini, Valentina Rodini (canottaggio, 2 ...

Immenso Paltrinieri, bronzo nella 10 km Storica di impresa di Gregorio Paltrinieri: conquista la medaglia di bronzo nella 10 chilometri di fondo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'azzurro, argento negli 800 stile libero, concede il bis. Va all ...

"Sono contento di aver ritrovato il gagliardetto e il mio pass gare, sono bei ricordi". Sono le parole a caldo di Lorenzo Zazzeri dopo il ritrovamento del suo borsone con i ricordi di. Ovviamente non ha ritrovato tutto: "Per il resto ho praticamente perso le speranze". Zazzeri ha comunque ringraziato tutta la città e sulle critiche aggiunge: "Ero appena arrivato, stanco, ...Tra i tanti esordi di queste Olimpiadi c'è stato anche quello di TikTok . A Rio 2016 quest'app non esisteva ancora. O meglio. Non esisteva ancora nella versione e nella portata che conosciamo adesso. ...Dopo il "Day 13" dei Giochi, queste le 30 medaglie conquistate dagli azzurri a Tokyo 2020: ORO - Vito Dell'Aquila (taekwondo, categoria -58 kg); - Federica Cesarini, Valentina Rodini (canottaggio, 2 ...Storica di impresa di Gregorio Paltrinieri: conquista la medaglia di bronzo nella 10 chilometri di fondo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'azzurro, argento negli 800 stile libero, concede il bis. Va all ...