SSP300 | Huertas a Most per fuggire | Booth - Amos per reagire

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Lo spagnolo Adrianè, per certi versi, il nome nuovo del panorama SBK . Non perché prima fosse uno sconosciuto, quanto per i risultati ad oggi ottenuti: con tre successi di tappa, il pilota ...

Quest'ultima è, oltre ae Booth - Amos, l'unica e terza nominata se parliamo di vittoria in gara. Da lei in basso, troviamo Yamaha, ancora verdone, e KTM. L'italiano meglio piazzato è Bruno ...Seppur in seconda e terza posizione al traguardo, Jeffrey Buis e Adriansono stati penalizzati per aver oltrepassato i limiti della pista nel corso dell'ultimo giro e hanno chiuso in quarta e ...Adrian Huertas conquista il successo in Gara 1 ad Assen, mantenendo così la testa della classifica generale. Ma Tom Booth-Amos si impone nella seconda manche e ricuce il distacco nel mondiale. I due c ...SBK: Nella seconda gara del weekend, Booth-Amos conquista la prima piazza dopo la sfortunata prova di ieri. Penalizzati e retrocessi Buis ed Huertas, che devono rinunciare al podio ...