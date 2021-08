Sposato a 19 anni, nonno a 47: cosa fa oggi la prima moglie di Claudio Amendola (Di mercoledì 4 agosto 2021) Claudio Amendola si è Sposato per la prima volta a 19 anni ed è diventato nonno a 47, ma sapete cosa fa oggi la sua prima moglie? È uno dei più grandi attori del cinema e della televisione italiana, Claudio Amendola. Nato a Roma il 16 Febbraio del 1963 da Ferruccio Amendola, grandissimo attore e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 4 agosto 2021)si èper lavolta a 19ed è diventatoa 47, ma sapetefala sua? È uno dei più grandi attori del cinema e della televisione italiana,. Nato a Roma il 16 Febbraio del 1963 da Ferruccio, grandissimo attore e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

napolista : L’ex eurodeputato, artefice della candidatura, a La Stampa: «E’ in Italia da quarant’anni, sposato con un’italiana.… - Possidonio_GG : RT @Cristia36853901: @Possidonio_GG Tu scherzi sulle rate io sono stato sposato con una ex testimone di Geova e quando dovevamo comprare ca… - infoitcultura : Gerry Scotti, per anni è stato sposato con un attrice famosa: ecco chi è - doyoyodream : Riuscirò mai a dichiararmi a crush? Lo scopriremo tra 30 anni quando lui si sarà già sposato e avrà avuto figli e i… - meandmysuperego : Trauma. Avevo 9 anni e stavo andando a portare il regalo di matrimonio a mio zio che si sarebbe sposato l'indomani.… -