Michetti: "Mugugni nella coalizione? Non mi risulta, io vedo armonia" (Di mercoledì 4 agosto 2021) Mugugni? “A me questa cosa non risulta. Sono tutti motivati, carichi, abbiamo una bellissima occasione davanti”. Così Enrico Michetti, candidato sindaco per il centrodestra a Roma, in un’intervista al Corriere della Sera. “Ho parlato al telefono con Salvini e con i responsabili di Forza Italia a Roma, parlo spesso con Giorgia Meloni. Mi creda, siamo in un’armonia totale - ribadisce - . Oh, almeno questa è la situazione che mi si para davanti. Sul resto non so”. E su Mugugni nella coalizione “se ci sono, e sottolineo se, riguardano forse dinamiche nazionali. Non certo le ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 4 agosto 2021)? “A me questa cosa non. Sono tutti motivati, carichi, abbiamo una bellissima occasione davanti”. Così Enrico, candidato sindaco per il centrodestra a Roma, in un’intervista al Corriere della Sera. “Ho parlato al telefono con Salvini e con i responsabili di Forza Italia a Roma, parlo spesso con Giorgia Meloni. Mi creda, siamo in un’totale - ribadisce - . Oh, almeno questa è la situazione che mi si para davanti. Sul resto non so”. E su“se ci sono, e sottolineo se, riguardano forse dinamiche nazionali. Non certo le ...

