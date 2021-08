Meghan Markle compie 40 anni e organizza un party hollywoodiano

(Di mercoledì 4 agosto 2021)è arrivata al giro di boa dei 40, e di avventure da raccontare ne ha parecchie. Un’infanzia segnata dal divorzio dei genitori e l’allontanamento dal padre, una carriera da attrice negli Usa, le nozze con Harry e la vita da duchessa all’ombra di Buckingham Palace, il nuovo inizio a Los Angeles dove si divide tra la famiglia, gli impegni nel sociale e i progetti imprenditoriali. Quello del 4 agosto è un compleanno importante, e lei ha deciso di festeggiarlo nel migliore dei modi con unin stile. Come ciliegina sulla torta di questo periodo a dir poco impegnativo, ...

compie 40 anni. Un compleanno da vera diva, con tanto di polemiche al seguito. Visto che non si farà mancare nulla nel mega party che ha organizzato nella villa super lusso di Montecito ...Mai stati più tempestivi di oggi gli auguri rivolti da parte della Famiglia Reale a! Mentre si susseguono le voci di una profonda spaccatura tra i Windsor e i Sussex, tutti i membri della Royal Family hanno pubblicato il loro augurio alla moglie del principe Harry, ...Secondo i tabloid festeggerà con un party in stile hollywoodiano. Da Londra gli auguri social della Famiglia Reale ...Meghan Markle compie 40 anni e organizza un party in stile hollywoodiano. Intanto, Harry supera i traumi con l'approccio terapico EMDR ...