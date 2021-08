Lorenzo Zazzeri derubato al rientro a Firenze dalle Olimpiadi di Tokyo, l’appello ai ladri: “Disponibile anche a pagare un riscatto, sono disperato” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Brutta sorpresa al rientro in Italia per Lorenzo Zazzeri, argento a Tokyo 2020 nella staffetta 4×100 stile libero. Il nuotatore è stato derubato proprio del borsone con tutti i ricordi delle Olimpiadi: è successo verso l’ora di pranzo del 2 agosto, mentre festeggiava a Firenze con gli amici della sua società, vicino alla piscina di Bellariva. È stato lo stesso Zazzeri a dare notizia dell’accaduto su Instagram spiegando che aveva lasciato l’auto davanti alla piscina di Bellariva, dove si era recato per festeggiare con i compagni e amici della società Rari ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Brutta sorpresa alin Italia per, argento a2020 nella staffetta 4×100 stile libero. Il nuotatore è statoproprio del borsone con tutti i ricordi delle: è successo verso l’ora di pranzo del 2 agosto, mentre festeggiava acon gli amici della sua società, vicino alla piscina di Bellariva. È stato lo stessoa dare notizia dell’accaduto su Instagram spiegando che aveva lasciato l’auto davanti alla piscina di Bellariva, dove si era recato per festeggiare con i compagni e amici della società Rari ...

Advertising

LiaCapizzi : Ehi tu, che alle 13 oggi a Firenze hai fatto ciò... Che te ne fai di divise e magliette Italia, che non potresti ri… - SaraMeini : APPELLO! Dal Sogno all’Incubo. Lorenzo #Zazzeri appena rientrato a Firenze da Tokio è stato derubato di tutti i su… - RaiSport : 'Nel clima di festa non ho pensato di portare la borsa con me. Fortuna avevo la medaglia al collo. C'erano i miei r… - g_campolonghi : RT @RaiSport: 'Nel clima di festa non ho pensato di portare la borsa con me. Fortuna avevo la medaglia al collo. C'erano i miei ricordi di… - CoBeFra : RT @Eurosport_IT: Ti siamo vicini, Lorenzo! ???? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics | #ItaliaTeam | #Swimming -