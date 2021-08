Irregolarità stabilimenti balneari in un caso su tre | disposte sanzioni e sospensioni attività

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Quasi un migliaio di controlli (886, per l'esattezza) hanno messo in luce che, al momento, quasi uno stabilimento balneare su tre del campione considerato non rispetterebbe standard e norme previste da regolamenti e protocolli. Il 29% delle, per la precisione, ha avuto riscontrateda parte delle ispezioni messe in campo dai Carabinieri dei Nas. Un'ispettiva, quella messa in atto, che ha riguardato diversi aspetti degli esercizi in questione con controlli avvenuti sia su quelli collocati nei litorali marini che sui laghi. Un'operazione che ha interessato buona parte del territorio, da Nord a ...