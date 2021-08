Inter - Lukaku | ora è proprio finita | esplode la rabbia dei tifosi

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato @Inter | #Lukaku apre al trasferimento al @ChelseaFC, che prepara una nuova offerta - DiMarzio : L'@inter si guarda intorno per un'eventuale partenza di #Lukaku: piacciono #Zapata e #Correa - DiMarzio : #Calciomercato | L'#Inter, il #Chelsea, #Lukaku: gli aggiornamenti - CoseScrive : #antonioconte sapeva già tutto.. aveva capito che neanche il coperto gli avrebbero pagato al ristorante #Lukaku #Inter - MatteoPlateroti : RT @marifcinter: L'amichevole contro il Crotone rimarrà la prima e unica partita di Lukaku con la maglia dell'Inter con lo scudetto sul pet… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Lukaku

L'ultima speranza dei tifosi dell', peraltro vana, è decaduta. Romeluè a un passo dal trasferimento al Chelsea dopo che lo stesso centravanti belga ha accettato di buon grado di tornare nel club per il quale era stato ...Nessun contatto ufficiali né con l'Atalanta, né con la Fiorentina, ma l'sta già lavorando sottotraccia per non farsi trovare impreparata. Prima segna, poi mostra il dito a Donnarumma....Per Lukaku (probabili 12 milioni di euro netti all’anno più bonus) si tratterebbe di un ritorno sebbene al Chelsea, che lo acquistò nel 2011 dall’Anderlecht, dove collezionò appena 15 ...Le vostre opinioni non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno l'unico scopo di permettere ai lettori d ...