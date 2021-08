Il diritto di chi ha paura dei non vaccinati (Di mercoledì 4 agosto 2021) Non intendo entrare nella vexata quaestio delle responsabilità dei governi Conte 2 e Draghi 1. Ammettiamo pure che non si sono presi provvedimenti che avrebbero evitato il diffondersi della pandemia con la riapertura autunnale di scuole e fabbriche, come ricorda nei suoi magistrali editoriali Luca Ricolfi. D’altra parte, si sono forse minimizzate le restrizioni alle libertà individuali denunciate dai liberali oggi critici del green pass. Lo storico Raffaele Romanelli ha richiamato una concezione della “libertà che non consiste nel non aver limiti ma nell’averne, nell’essere vincolati da leggi”. Non sono d’accordo. Se non posso fumare in treno perché una legge me lo vieta (e giustamente!) ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 4 agosto 2021) Non intendo entrare nella vexata quaestio delle responsabilità dei governi Conte 2 e Draghi 1. Ammettiamo pure che non si sono presi provvedimenti che avrebbero evitato il diffondersi della pandemia con la riapertura autunnale di scuole e fabbriche, come ricorda nei suoi magistrali editoriali Luca Ricolfi. D’altra parte, si sono forse minimizzate le restrizioni alle libertà individuali denunciate dai liberali oggi critici del green pass. Lo storico Raffaele Romanelli ha richiamato una concezione della “libertà che non consiste nel non aver limiti ma nell’averne, nell’essere vincolati da leggi”. Non sono d’accordo. Se non posso fumare in treno perché una legge me lo vieta (e giustamente!) ...

