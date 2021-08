Honda NSX | versione Type S in arrivo Poi l’addio

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Laprepara unaspeciale della NSX, denominataS. Di questa macchina si parlava già da diverso tempo, ma la casa giapponese ne ha confermato lo sviluppo soltanto in questi giorni. La base è la stessa della standard, ma l’apparato propulsivo sarà potenziato e non mancheranno modifiche estetiche e aerodinamiche. La

Honda ha dichiarato che la NSX Type S sarà equipaggiata con "una versione migliorata" del V6 biturbo e del sistema Sport Hybrid SH - AWD. L'attuale motore a benzina da 3,5 litri abbinato a tre motori elettrici. La Honda svelerà la NSX Type S, versione spinta della coupè sportiva destinata ad uscire di produzione nel 2022. La nuova Honda NSX Type S, conosciuta negli Stati Uniti (dove viene prodotta) con il brand Acura, si appresta ad essere una delle protagoniste, in ambito supercar moderne, della Monterey Car Week.