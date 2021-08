Harry e Meghan | aria di cambiamento | entrambi più tristi e la politica all’orizzonte | parlano gli esperti

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Mentre la duchessa festeggia il suo quarantesimo compleanno, diventano sempre più insistenti le voci di una sua possibile corsa alla Casa Bianca, nella quale avrebbe dietro, a quanto si apprende, un milieu di sostenitori di una certa portata. Ma lei esembrano non essere felici come un tempo… Una giorno importante, il 4 agosto, che da i natali a nientepopodimeno cheMarkle e Barack Obama. Questa coppia apparentemente lontana, in realtà, ha molto di più in comune della semplice data di nascita. Da settimane, infatti, si inseguono voci e chiacchiericci circa la possibile corsa alla Casa Bianca da parte di...

Giornaleditalia : Tanti auguri a #MeghanMarkle: oggi, mercoledì #04Agosto 2021, la moglie del Principe Harry compie 40 anni e organiz… - GiacomoGnutti : @AzzurraBarbuto Stereotipi o meno di principi, principesse e vita di corte, quello è. Meghan poteva sceglierne un a… - Titti17265944 : @AzzurraBarbuto Diciamo che lei e il marito, se fossero stati coerenti con quella che oggi è la loro scelta di vita… - lorenzocasalin4 : RT @lorenzocasalin4: Il compleanno di Meghan Markle: quarant’anni, due figli, un party californiano (e la torta di Harry) - Corriere della… - lorenzocasalin4 : Il compleanno di Meghan Markle: quarant’anni, due figli, un party californiano (e la torta di Harry) - Corriere del… -

Ultime Notizie dalla rete : Harry Meghan

LOLNEWS. IT -sta organizzando una sorpresa speciale per la moglieche oggi compie 40 anni mentre la Regina lo punisce (ancora). La sovrana ha dato ai Sussex diverse occasioni per rientrare nella Royal ...Leggi anche - >Markle e, conoscete i loro guadagni dopo l'addio alla Royal Family? Cifre da lasciarvi a bocca aperta Seppure un giorno di festa, purtroppo,Markle sembrerebbe ...Oggi, 4 agosto, Meghan Markle ha festeggiato i suoi 40 anni. Per il suo compleanno, la Duchessa di Sussex e moglie del Principe Harry, ha ricevuto ...Meghan Markle compie oggi 40 anni e tra gli auguri social non potevano mancare quelli della famiglia reale. Sia i Cambridge che la regina non si sono distinti per calore ma la cosa particolare è che h ...