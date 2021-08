Green pass, a Trento obbligo nelle biblioteche comunali (Di mercoledì 4 agosto 2021) A partire dal 6 agosto, per accedere alla biblioteca comunale di Trento e alle sale di lettura periferiche, alle piscine coperte del capoluogo trentino, alle sale comunali e circoscrizionali aperte al pubblico ed agli impianti sportivi al chiuso sarà necessario esibire la certificazione verde Covid-19 'Green pass'. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 4 agosto 2021) A partire dal 6 agosto, per accedere alla biblioteca comunale die alle sale di lettura periferiche, alle piscine coperte del capoluogo trentino, alle salee circoscrizionali aperte al pubblico ed agli impianti sportivi al chiuso sarà necessario esibire la certificazione verde Covid-19 ''. L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : Sarebbe bello non essere soli in questa battaglia. Faremo il possibile. 916 emendamenti per boicottare il Green p… - CarloCalenda : Sarà la dittatura sanitaria che prelude a quella sociale, morale e politica, ma qui a Vienna non ti servono neanche… - mitsouko1 : RT @Musso___: “nel decreto che domani sarà ultimato dal governo ci sarà dunque ... Per salire su aerei, treni e navi servirà il green pass… - muraca4 : RT @borghi_claudio: Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fila al… -