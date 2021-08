Advertising

zazoomblog : Gianetti: Fiom - Cgil sindacati uniti ritirare licenziamenti - #Gianetti: #sindacati #uniti #ritirare - Depalma_michele : RT @fiomnet: ???? #GIANETTIRUOTE #Fiom #Cgil LA LOTTA CONTINUA ?? L’azienda risponda alla richiesta di Istituzioni e sindacati di aprire al… - fisco24_info : Gianetti: Fiom-Cgil, sindacati uniti, ritirare licenziamenti: Chieste 13 settimane di Cig e nuovi soggetti con aiut… - CGILModena : RT @fiomnet: ???? #GIANETTIRUOTE #Fiom #Cgil LA LOTTA CONTINUA ?? L’azienda risponda alla richiesta di Istituzioni e sindacati di aprire al… - FiomGD : FIOM Nazionale > GIANETTI RUOTE. De Palma (Fiom) – Spera (Cgil), azienda risponda alla richiesta di Istituzioni e s… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianetti Fiom

Agenzia ANSA

Così Michele De Palma, segretario nazionale- Cgil, e Silvia Spera dell'area Politiche industriali Cgil nazionale, dopo il tavolo di confronto sullaruote convocato dalla viceministra ...... a propria difesa, per commentare i casi Gkn e: 'Sono vicende che non dipendono dallo ...Cgil: 'Scelta criminale, ora intervenga il ministero dello Sviluppo' Dall'opposizione intanto il ...Milano, 4 ago. (LaPresse) - Si è svolto oggi, in video conferenza, il tavolo di confronto sulla Gianetti Ruote convocato dalla Vice Ministra Alessandra Todde ..."Unitariamente le organizzazioni sindacali hanno chiesto il ritiro dei licenziamenti per consentire l'apertura di un reale confronto per la continuità occupazionale". (ANSA) ...