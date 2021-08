GAZZETTA – De Laurentiis: offerta ad Insigne, stipendio ridotto e bonus. I dettagli (Di mercoledì 4 agosto 2021) Rinnovo di contratto Lorenzo Insigne, le ultime notizie. Il giocatore è tornato al Konami Center di Castel Volturno da Campione d’Europa ma non ha ancora l’intesa per il prolungamento del contratto. Giocatore e presidente si sono totalmente ignorati da quel fatidico Napoli-Verona. Ora si cerca di risolvere la problematica, anche se le questioni in essere sono ancora tante. Qualche passo in avanti si potrebbe fare durante il ritiro di Castel di Sangro, quando De Laurentiis e Insigne si incontreranno. SSCN: offerta di rinnovo ad Insigne Secondo quanto scrive GAZZETTA dello Sport il Napoli ha ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 4 agosto 2021) Rinnovo di contratto Lorenzo, le ultime notizie. Il giocatore è tornato al Konami Center di Castel Volturno da Campione d’Europa ma non ha ancora l’intesa per il prolungamento del contratto. Giocatore e presidente si sono totalmente ignorati da quel fatidico Napoli-Verona. Ora si cerca di risolvere la problematica, anche se le questioni in essere sono ancora tante. Qualche passo in avanti si potrebbe fare durante il ritiro di Castel di Sangro, quando Desi incontreranno. SSCN:di rinnovo adSecondo quanto scrivedello Sport il Napoli ha ...

Advertising

infoitsport : GAZZETTA - Tifosi allo stadio e vaccini, la posizione di De Laurentiis - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Ammutinamento del 2019, il Napoli accelera per l'arbitrato che riguarda Hysaj, messaggio chiaro di De Lauren… - infoitsport : GAZZETTA - Napoli, chiesti 65mila euro a Hysaj: messaggio di De Laurentiis a Insigne - napolista : Il club di De Laurentiis potrebbe accontentarsi di 6-7 milioni e affidarsi ai bonus. Domani è in programma un nuovo… - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Ammutinamento del 2019, il Napoli accelera per l'arbitrato che riguarda Hysaj, messaggio chiaro di De Lauren… -