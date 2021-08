G20 di Trieste: digitale pronto a trainare economia (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – Trieste, città della scienza, è pronta ad accogliere i ministri del digitale e le loro delegazioni per il G20 in programma domani, giovedì 5 e venerdì 6 agosto, dedicato all’innovazione e alla trasformazione digitale. Sarà il Porto vecchio, dove ha sede il Tcc, Trieste Convention Center ad ospitare i lavori delle 35 delegazioni che rappresentano le più grandi economie del mondo. Fare leva sulla digitalizzazione per una ripresa economica sostenibile e inclusiva: questo il titolo della dichiarazione finale che i ministri del digitale del G20, che si apre domani a Trieste, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) –, città della scienza, è pronta ad accogliere i ministri dele le loro delegazioni per il G20 in programma domani, giovedì 5 e venerdì 6 agosto, dedicato all’innovazione e alla trasformazione. Sarà il Porto vecchio, dove ha sede il Tcc,Convention Center ad ospitare i lavori delle 35 delegazioni che rappresentano le più grandi economie del mondo. Fare leva sulla digitalizzazione per una ripresa economica sostenibile e inclusiva: questo il titolo della dichiarazione finale che i ministri deldel G20, che si apre domani a, ...

