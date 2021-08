Focolaio di Covid a un matrimonio, almeno 40 invitati positivi: “I non vaccinati sono quelli messi peggio” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ascoli, Focolaio di Covid a un matrimonio: almeno 40 invitati positivi sono almeno 40 gli invitati a un matrimonio tenutosi ad Ascoli risultati positivi al Covid: un vero e proprio Focolaio che rischia di allargarsi ancora di più, mettendo in pericolo soprattutto coloro che non erano ancora vaccinati. Le nozze si sono tenute lo scorso 25 luglio a Cupra Marittima, in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche. Secondo quanto ricostruito la ... Leggi su tpi (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ascoli,dia un4040 glia untenutosi ad Ascoli risultatial: un vero e proprioche rischia di allargarsi ancora di più, mettendo in pericolo soprattutto coloro che non erano ancora. Le nozze sitenute lo scorso 25 luglio a Cupra Marittima, in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche. Secondo quanto ricostruito la ...

Advertising

fattoquotidiano : Pantelleria, focolaio Covid dopo festa con cento persone: 70 positivi, 3 in terapia intensiva. Il sindaco: “Tutti n… - SkyTG24 : Covid Sicilia, focolaio dopo una festa a Pantelleria: 70 positivi, tre intubati - Agenzia_Ansa : La discoteca 'Papi on the Beach' di Roveredo in Piano (Pordenone), dove si è sviluppato un focolaio di Covid - fors… - Soverato : Covid-19, sospetto focolaio in una colonia estiva in Calabria, tamponi per 90 bambini - immediatonet : ??Focolaio #Covid in campo estivo a Marina di Lesina, 31 ragazzi positivi (tutti non vaccinati). Cluster anche a Pog… -