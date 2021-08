Fissata la data delle elezioni, Sadegholvaad: 'Nei prossimi giorni presenteremo ufficialmente la nostra proposta' (Di mercoledì 4 agosto 2021) '60 giorni alle elezioni di Rimini. Campagna breve, anomala perché per la prima volta si svolge in piena estate. Io spero e credo che tutte le forze politiche e civiche, i candidati, abbiano prima di ... Leggi su riminitoday (Di mercoledì 4 agosto 2021) '60alledi Rimini. Campagna breve, anomala perché per la prima volta si svolge in piena estate. Io spero e credo che tutte le forze politiche e civiche, i candidati, abbiano prima di ...

Advertising

Spazio_J : Demiral-Atalanta, ci siamo: fissata la data per le visite mediche - - infoitsport : Lukaku, fissata la data limite per la partenza: trema anche il Toro - wilr26 : RT @elio_vito: Fissata la data delle elezioni amministrative, 3 ottobre. Si fa ancora in tempo a cambiare qualche candidato... ?? - marinabeccuti : Lukaku, fissata la data limite per la partenza: trema anche il Toro - Torinogranatait : Lukaku, fissata la data limite per la partenza: trema anche il Toro -