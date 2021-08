Donna scomparsa da 5 mesi in Sardegna, figlia "chi sa parli" (Di mercoledì 4 agosto 2021) "Non si può sparire nel nulla a 79 anni, non una Donna non autosufficiente, con gravi problemi di sordità e di demenza senile, che non usciva mai di casa da sola e non può essersi mossa in autonomia ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 agosto 2021) "Non si può sparire nel nulla a 79 anni, non unanon autosufficiente, con gravi problemi di sordità e di demenza senile, che non usciva mai di casa da sola e non può essersi mossa in autonomia ...

Ultime Notizie dalla rete : Donna scomparsa Donna scomparsa da 5 mesi in Sardegna, figlia "chi sa parli" Lo afferma Laura Rizzi, medico anestesista di Torino, figlia di Silvana Gandola, la donna di cui non si hanno notizie dal 28 marzo, quando è scomparsa dalla spiaggia di San Silverio, tra Portobello e ...

Donna scomparsa da 5 mesi in Sardegna, figlia "chi sa parli" - Sardegna Agenzia ANSA Donna scomparsa da 5 mesi in Sardegna, figlia "chi sa parli" "Non si può sparire nel nulla a 79 anni, non una donna non autosufficiente, con gravi problemi di sordità e di demenza senile, che non usciva mai di casa da sola e non può essersi mossa in autonomia d ...

Donna di Benetutti scomparsa, proseguono le ricerche Nel frattempo proseguono le ricerche. Chiunque abbia notizie o chi l’avesse vista può contattare i Carabinieri ...

