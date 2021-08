Cocaina nell’accappatoio In manette 28enne pregiudicato

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 4 agosto 2021) I Falchi della Squadra Mobile hanno arrestato untarantino di 28 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso della quotidiana attività di prevenzione alla criminalità diffusa ed ai reati legati al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Falchi si sono accorti dell’anomala presenza di molti giovani, peraltro noti come assuntori, nelle vicinanze di un palazzo al complesso “Bestat”. Durante il servizio di appostamento, un presunto acquirente, che stava per entrare all’interno dell’appartamento di residenza del sospettato, ha omesso di entrarvi, forse perché accortisi della presenza dei poliziotti. Approfittando della situazione, i ...