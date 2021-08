Cina: settore terziario accelera a luglio, ma restano minacce Covid-19 (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – Il settore terziario in Cina registra un’accelerazione della crescita a luglio, ben superiore alle aspettative, anche se l’ultimo focolaio di Covid-19 nel paese minaccia di ostacolare la ripresa economica. L’indice dei direttori degli acquisti di servizi di Caixin (PMI) si è attestato a 54,9 a luglio rispetto ai 50,3 di giugno, il livello più basso in 14 mesi. Gli analisti si aspettavano un indice stabile e pari a 50,5 punti. L’indicatore si rafforza così sopra la soglia di 50 punti che fa da spartiacque tra espansione e contrazione. La lettura dell’indice ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – Ilinregistra un’zione della crescita a, ben superiore alle aspettative, anche se l’ultimo focolaio di-19 nel paese minaccia di ostacolare la ripresa economica. L’indice dei direttori degli acquisti di servizi di Caixin (PMI) si è attestato a 54,9 arispetto ai 50,3 di giugno, il livello più basso in 14 mesi. Gli analisti si aspettavano un indice stabile e pari a 50,5 punti. L’indicatore si rafforza così sopra la soglia di 50 punti che fa da spartiacque tra espansione e contrazione. La lettura dell’indice ...

