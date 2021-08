Can Yaman e Luca Argentero, un feeling “mancato”: problemi per Sandokan (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tra Can Yaman e Luca Argentero ci sarebbe un “feeling mancato”. problemi in vista per le riprese di Sandokan, il famoso remake con l’indimenticabile Kabir Bedi? Potrebbe esserci persino una sorta di rivalità tra i due attori. Yaman ha conquistato il pubblico italiano grazie alle soap opera turche. Argentero, d’altro canto, è un attore bravissimo, ma ancor più una persona alla mano: quel tipo acqua e sapone che proprio non può non conquistarci. Ma cosa sta accadendo con le riprese di Sandokan? In breve: perché non ci sono ... Leggi su dilei (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tra Canci sarebbe un “”.in vista per le riprese di, il famoso remake con l’indimenticabile Kabir Bedi? Potrebbe esserci persino una sorta di rivalità tra i due attori.ha conquistato il pubblico italiano grazie alle soap opera turche., d’altro canto, è un attore bravissimo, ma ancor più una persona alla mano: quel tipo acqua e sapone che proprio non può non conquistarci. Ma cosa sta accadendo con le riprese di? In breve: perché non ci sono ...

Advertising

manu3110 : RT @Sirio53943017: #Repost @tele.sette Mr Wrong” è finito e già vi manca Can Yaman? Sul numero in edicola di Telesette trovate un servizio… - LenkaWeaver : RT @Sirio53943017: #Repost @tele.sette Mr Wrong” è finito e già vi manca Can Yaman? Sul numero in edicola di Telesette trovate un servizio… - Adelina80451737 : RT @Sirio53943017: #Repost @tele.sette Mr Wrong” è finito e già vi manca Can Yaman? Sul numero in edicola di Telesette trovate un servizio… - Novella_2000 : Can Yaman e Luca Argentero, tensioni tra i due sul set di Sandokan? “Riprese interrotte” - Series_Mil : RT @Sirio53943017: #Repost @tele.sette Mr Wrong” è finito e già vi manca Can Yaman? Sul numero in edicola di Telesette trovate un servizio… -