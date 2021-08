Calciomercato Verona: dialogo con l’Atalanta per un difensore (Di mercoledì 4 agosto 2021) Calciomercato Verona: contatti con l’Atalanta per Bosko Sutalo. Il difensore classe 2000 può arrivare in prestito Il Verona è in contatto con l’Atalanta per il prestito di Bosko Sutalo, che alla corte di Gian Piero Gasperini potrebbe non trovare spazio nel corso della prossima stagione. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club gialloblù vorrebbe chiudere l’operazione per il difensore classe 2000 entro la prossima settimana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021): contatti conper Bosko Sutalo. Ilclasse 2000 può arrivare in prestito Ilè in contatto conper il prestito di Bosko Sutalo, che alla corte di Gian Piero Gasperini potrebbe non trovare spazio nel corso della prossima stagione. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club gialloblù vorrebbe chiudere l’operazione per ilclasse 2000 entro la prossima settimana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

