Calciomercato Inter – Addio Lukaku? Chelsea in pressing, prezzo fissato (Di mercoledì 4 agosto 2021) Le ultime news sul Calciomercato dell'Inter: Romelu Lukaku potrebbe far ritorno al Chelsea, dove ha già giocato diverse stagioni fa. Il punto Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 4 agosto 2021) Le ultime news suldell': Romelupotrebbe far ritorno al, dove ha già giocato diverse stagioni fa. Il punto

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato @Inter | #Lukaku apre al trasferimento al @ChelseaFC, che prepara una nuova offerta - DiMarzio : #Calciomercato | L'@Inter respinge una maxi offerta del @ChelseaFC per #Lukaku. La volontà del giocatore sarà decis… - DiMarzio : #Calciomercato | L'#Inter, il #Chelsea, #Lukaku: gli aggiornamenti - SimoneTogna : Quest’oggi come sempre sarò in giro per hotel per il #calciomercato e anche sotto la sede dell’#inter. Se qualcuno… - infoitsport : Calciomercato Inter, addio Lukaku | Doppia beffa Juventus -