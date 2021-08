Bper, Montani: ‘Focus su filiali ma se coinvolti in m&a non ci sottrarremo’ (Di mercoledì 4 agosto 2021) Al momento la priorità di Bper resta “l’integrazione del ramo di filiali, che è l’asset più importante che abbiamo oggi” ma “chiaramente potremmo essere coinvolti nel processo di m&a e nel caso non ci sottrarremmo. Se l’operazione è nell’interesse di banca e soci, noi siamo perfettamente in grado di poterla affrontare”. Lo ha detto Piero Luigi Montani, ad di Bper, in conference call con gli analisti. “Non stiamo pensando ad altre operazioni ora, ma il mercato va avanti, valuteremo le opzioni e potremmo essere coinvolti. Nel caso – ha ribadito – valuteremo la convenienza per gli ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Al momento la priorità diresta “l’integrazione del ramo di, che è l’asset più importante che abbiamo oggi” ma “chiaramente potremmo esserenel processo di m&a e nel caso non ci sottrarremmo. Se l’operazione è nell’interesse di banca e soci, noi siamo perfettamente in grado di poterla affrontare”. Lo ha detto Piero Luigi, ad di, in conference call con gli analisti. “Non stiamo pensando ad altre operazioni ora, ma il mercato va avanti, valuteremo le opzioni e potremmo essere. Nel caso – ha ribadito – valuteremo la convenienza per gli ...

Advertising

fisco24_info : Montani (Bper), non guardiamo a Carige, ci sono dei problemi: Non pensiamo ad altra integrazione ma valuteremo - scarlots : RT @giapao: Bper:Montani, non guardiamo Carige, ci sono problemi (Mannaggia, chi l'avrebbe mai detto) [cc. @scarlots] - italiaserait : Bper, Montani: ‘Focus su filiali ma se coinvolti in m&a non ci sottrarremo’ - fisco24_info : Bper, Montani: 'Focus su filiali ma se coinvolti in m&a non ci sottrarremo': Al momento la priorità di Bper resta '… - zazoomblog : Bper Montani: ‘Integrazione ramo filiali Intesa conclusa con successo’ - #Montani: #‘Integrazione #filiali -