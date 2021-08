Boom di visite con Amdos Partenio a Cervinara

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa prevenzione in rosa non va in vacanza e in tanti ieri si sono sottoposti allegratuite, senologiche e non solo, organizzate dall’Amosnel comune di. Un altro pomeriggio all’insegna del rosa e della prevenzione, quello di ieri, martedì 3 agosto, a. L’istituto “F. De Sanctis” di via Aldo Moro ha ospitato gli ambulatori allestiti dall’associazione Amosper effettuare legratuite. In tantissimi si sono sottoposti allesenologiche con il dottor Carlo Iannace, a quelle ginecologiche con il ...

Advertising

positanonews : Pompei, l’ira dei tour operator: «È già boom di visite disdette» tra le #news - positanonews : #Copertina #Covid #Turismo Pompei, l’ira dei tour operator: «È già boom di visite disdette» - noraikend : @raffella09 @WhyckieQueenie Ma si eh, con questa cosa dei provax e novax chi ci guadagna sono i giornali perché fan… -

Ultime Notizie dalla rete : Boom visite

il Resto del Carlino

Quest'anno un, soprattutto nei weekend, conferma Rosi. Gli ospedali non sono sotto stress Il fatto che al momento gli ospedali non siano sotto stress agevola le Usl nel recupero di 563.445 ...Pompei, l'ira dei tour operator: "È giàdidisdette". Ce ne parla Susy Malafronte in un articolo dell'edizione odierna del quotidiano Il Mattino. Scatta il conto alla rovescia per il Green pass da "associare" al biglietto d'...Cervinara – La prevenzione in rosa non va in vacanza e in tanti ieri si sono sottoposti alle visite gratuite, senologiche e non solo, organizzate dall’Amos Partenio nel comune di Cervinara. Un altro p ...Spinta dalla variante Delta (o indiana), che ormai nel Veneto ha soppiantato la Alpha (o inglese) monopolizzando il 97,2% dei casi, la curva del contagio da Covid-19 continua a crescere. Nelle ultime ...