Bonolis: "Lukaku via? Non puoi coprire i problemi di cassa con Gagliardini e Perisic. Petagna è il Lukaku bianco!" (Di mercoledì 4 agosto 2021) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Paolo Bonolis, conduttore Tv e noto tifoso interista. Ecco quanto evidenziato: "È questione di circostanze: Mi spiace vedere che dopo uno scudetto vinto se ne vada il tecnico, se ne vada Hakimi, se ne vada anche Lukaku. Hakimi era sacrificabile. Lukaku se ne va a 130, difficile ipotizzare una società che possa dire di no viste le circostanze. Ora confido molto nell'abilità di Marotta e di Ausilio nel compensare queste due partenze con giocatori che abbiano la forza di ricostruire una rosa importante. Per vendere significa che ci sono ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 4 agosto 2021) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Paolo, conduttore Tv e noto tifoso interista. Ecco quanto evidenziato: "È questione di circostanze: Mi spiace vedere che dopo uno scudetto vinto se ne vada il tecnico, se ne vada Hakimi, se ne vada anche. Hakimi era sacrificabile.se ne va a 130, difficile ipotizzare una società che possa dire di no viste le circostanze. Ora confido molto nell'abilità di Marotta e di Ausilio nel compensare queste due partenze con giocatori che abbiano la forza di ricostruire una rosa importante. Per vendere significa che ci sono ...

