(Di mercoledì 4 agosto 2021) Un nuovosembrerebbe serpeggiare in direzione di un indie in arrivo su2 è dietro l’angolo? Sono passati ormai due annetti abbondanti dall’annuncio di2, e l’attesa per questo metroidvania per(non che ne manchino di buoni ad addolcirla) è stata molto lunga: ora finalmente abbiamo unin merito. Le fonti, in base a ciò su cui la stampa estera sta facendo rapporto, sembrerebbero essere nientemeno che istessi della ...

Advertising

tuttoteKit : Axiom Verge 2: aggiornamento sospetto dei server di Nintendo Switch #AxiomVerge2 #EpicGamesStore #NintendoSwitch… -

Ultime Notizie dalla rete : Axiom Verge

tuttoteK

Sullo store digitale di Valve si potrà infatti ottenere senza costi aggiuntivi un metroidvania a tema spaziale appena uscito , con una grafica 2D ispirata a titoli come. Il titolo sarà ...2 (Switch, PS4, PS5) BloodRayne Betrayal: Fresh Bites (Switch, PS4) Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood (PS4) Castlevania: Rondo of Blood (Turbo Duo) Contra ...Un nuovo aggiornamento sembrerebbe serpeggiare in direzione di un indie in arrivo su Nintendo Switch: Axiom Verge 2 è dietro l’angolo?Steam offre ai suoi utenti la possibilità di scaricare gratis un nuovo gioco: si tratta di un metroidvania a tema spaziale appena uscito.