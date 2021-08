Anche alla Camera servirà il green pass | ma non per l' aula e le commissioni

(Di mercoledì 4 agosto 2021) AGI - Scatta dal 6 agosto l'obbligo deldei deputati. Ma solo per specifiche attività. Lo ha stabilito il Collegio dei Questori. Non verrà toccato il diritto dei parlamentari di accedere ine nelle. Nel dettaglio, l'obbligo della certificazione verde Covid-19 sarà previsto: per l'accesso alle strutture della ristorazione al chiuso con consumazione al tavolo; per la partecipazione a iniziative istituzionali, culturali e convegnistiche o a conferenze stampa che si svolgano nelle sedi della; per l'accesso alle sedi della ...

Advertising

AlbertoBagnai : Ma se preferite ci sono anche studi seri, non riconducibili alla Corte dei miracoli contiana:… - borghi_claudio : Un Salvini sempre più paziente nello spiegare concetti banali su green pass e obblighi vaccinali nonostante 'lievis… - HuffPostItalia : Anche Giorgetti si è accorto che non si può consegnare il Paese a Meloni - luca_rota1 : gli aveva ordinato di accostare, lì finalmente aveva capito che parlavano la stessa lingua, allora si era calmato e… - luca_rota1 : «Uno, #italiano, era convinto che gli svizzeri parlassero lo #svizzero, ma così convinto che quando era arrivato al… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche alla

la Repubblica

Tanto che il nostro Paese è secondo nell'Unione soloGermania in termini di quantitativi di ... E questo non solo indicando 'dove lo butto?', mafornendo suggerimenti su come fare una ...Il Senato lo sbattè in galera nelle 24 ore successiverichiesta di arresto da parte della ... C'èil referendum sulla responsabilità civile dei giudici. In aula ieri è stato bocciato un ...Famiglie italiane più formiche durante la pandemia, al punto che la loro liquidità disponibile è arrivata a fine 2020 alla bellezza di 1.500 miliardi di euro, un livello record. E’ quanto si evince da ...Emergenza nutrie, approvato il Piano regionale 2021-2023 di eradicazione, controllo e contenimento in Lombardia. Oltre allo stanziamento di fondi, ditte specializzate aiuteranno i volontari a eliminar ...