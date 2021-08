Albanian Dance Theater Company

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Oggi alle ore 21, sul palco dell’Arena del Teatro Ghirelli nell’ambito della rassegna di danza contemporanea “Incontri” l’ presenta “Let’s go” coreografie di Gjergj Prevazi: un oggetto, qualcosa che fa parte del nostro quotidiano, due danzatori sono sufficienti per trasmettere l’idea della ricerca di un nuovo percorso, una nuova direzione o meglio un’opportunità, un’alternativa, la continua ricerca di un’avventura. I due danzatori Fjorald Doci and Elton Cefa, riescono a comunicare attraverso la danza l’effettivo tema della partenza dei giovani verso una vita migliore, un fenomeno molto diffuso nella nostra società. Le compagnie in programma sono diciotto, ventitré invece gli spettacoli che ...