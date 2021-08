40 anni di “Start me up” dei Rolling Stones (Di mercoledì 4 agosto 2021) Compie oggi 40 anni “Start me up“, una delle canzoni più famose dei Rolling Stones che viene pubblicata nell’agosto del 1981 dopo una elaborazione tormentata. Il celebre singolo è registrato per la prima volta dalla band nel 1975 durante le sessioni dell’album “Black and Blue“. Ripreso nel 1978 e ancora nel ’79, tra le registrazioni di “Some Girls” e “Emotional Rescue“. Pensato in origine come canzone reggae-rock dal titolo “Never Stop“, viene accantonata per essere ripresa in mano solamente tre anni dopo. E’ nel 1981 che il singolo è trasformato nella versione rock che conosciamo bene e inserito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 4 agosto 2021) Compie oggi 40me up“, una delle canzoni più famose deiche viene pubblicata nell’agosto del 1981 dopo una elaborazione tormentata. Il celebre singolo è registrato per la prima volta dalla band nel 1975 durante le sessioni dell’album “Black and Blue“. Ripreso nel 1978 e ancora nel ’79, tra le registrazioni di “Some Girls” e “Emotional Rescue“. Pensato in origine come canzone reggae-rock dal titolo “Never Stop“, viene accantonata per essere ripresa in mano solamente tredopo. E’ nel 1981 che il singolo è trasformato nella versione rock che conosciamo bene e inserito ...

