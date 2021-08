Vitaly Shishov capo degli oppositori al regime Lukashenko trovato morto (Di martedì 3 agosto 2021) In certe parti del mondo gli oppositori a regimi fascisti, come Vitaly Shishov, fanno tutti la stessa fine: li ammazzano. Guarda caso scompaioni per giorni, settimane, magari mesi, poi li ritrovi sgozzati in una vasca da bagno, con un infarto improbabile o impiccati al lampadario di una camera da letto. Vitaly Shishov dava veramente fastidio? Leggi su periodicodaily (Di martedì 3 agosto 2021) In certe parti del mondo glia regimi fascisti, come, fanno tutti la stessa fine: li ammazzano. Guarda caso scompaioni per giorni, settimane, magari mesi, poi li ritrovi sgozzati in una vasca da bagno, con un infarto improbabile o impiccati al lampadario di una camera da letto.dava veramente fastidio?

