Venezia | Zanetti | “Col Twente partita importante”

Advertising

sportface2016 : #Venezia, le parole di #Zanetti: 'Col Twente partita importante' - Cucciolina96251 : RT @CalcioPillole: Paolo #Zanetti parla della promozione in #SerieA del suo #Venezia e di quelli che sono gli obiettivi per la prossima sta… - sportli26181512 : Venezia-Twente 1-0: amichevole decisa di un gol di Forte: Il neopromosso Venezia di Paolo Zanetti continua la sua t… - CalcioNapoli24 : - infoitsport : Zanetti: “Venezia in Serie A? Il più grande orgoglio della mia vita” -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Zanetti

Il video con gli highlights e i gol di- Twente, amichevole del precampionato 2021 dei lagunari. Gli arancioneroverdi trovano un'... Morale a mille dunque per i ragazzi diche continuano ...Venerdì 6 agosto è in programma l'ultima amichevole in Olanda per il: i ragazzi diaffronteranno il Groningen prima di rientrare in Italia e ultimare la preparazione in vista dell'...Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, è in corso un incontro tra il Milan e il Venezia per definire la cessione di Mattia Caldara al club veneto. Il difensore rossonero, ...Incontro in corso tra le parti per la chiusura della trattativa per il passaggio in prestito del difensore in arancioneroverde ...