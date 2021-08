Ungheria, duro scontro con Bruxelles. Orbàn: “Attacco senza precedenti, non vogliamo la lobby Lgbtq nelle nostre scuole” (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo la convocazione del referendum sulla legge in tema di propaganda Lgbtq, si inasprisce lo scontro tra Ungheria e Unione europea sul tema dei diritti. A confermarlo è l’ultimo documento con il quale il primo ministro Viktor Orbàn detta la linea. Nel testo – diffuso su twitter dal ministro della giustizia ungherese Judit Varga – si afferma che la Commissione europea, auspicando un atteggiamento diverso in tema di Lgbtq, commette un abuso di potere nei confronti dell’Ungheria. Secondo Budapest, “il governo ha subito un Attacco senza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo la convocazione del referendum sulla legge in tema di propaganda, si inasprisce lotrae Unione europea sul tema dei diritti. A confermarlo è l’ultimo documento con il quale il primo ministro Viktordetta la linea. Nel testo – diffuso su twitter dal ministro della giustizia ungherese Judit Varga – si afferma che la Commissione europea, auspicando un atteggiamento diverso in tema di, commette un abuso di potere nei confronti dell’. Secondo Budapest, “il governo ha subito un...

