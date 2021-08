Traffico internazionale di stupefacenti, arrestate due persone: i nomi (Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – In data odierna, militari dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Salerno e di Napoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Salerno, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 2 soggetti per il reato di Traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Le persone fisiche raggiunte dal provvedimento restrittivo sono: 1) AMATO Aberto Eros, nato il 29.04.1976 a Grammichele (CT), nella sua qualità di titolare effettivo di una società di servizi elvetica; 2) APICELLA Giuliantonio, nato il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – In data odierna, militari dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Salerno e di Napoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Salerno, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 2 soggetti per il reato didi sostanze. Lefisiche raggiunte dal provvedimento restrittivo sono: 1) AMATO Aberto Eros, nato il 29.04.1976 a Grammichele (CT), nella sua qualità di titolare effettivo di una società di servizi elvetica; 2) APICELLA Giuliantonio, nato il ...

Traffico internazionale di stupefacenti, arrestate due persone: i nomi

