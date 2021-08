Temptation Island: Valentina attacca Tommaso «Lui mi ama ancora, ma…» (Di martedì 3 agosto 2021) Valentina Nulli Augusti torna a parlare della sua storia con Tommaso Eletti, dopo la rottura a Temptation Island e le dichiarazioni del 19enne sul loro ritorno di fiamma. La donna, diversamente da quanto ha dichiarato l’ex fidanzato, pare avere le idee molto chiare sul loro rapporto. Scopriamo tutti i dettagli. Leggi anche: Tommaso Eletti di Temptation Island al... Leggi su donnapop (Di martedì 3 agosto 2021)Nulli Augusti torna a parlare della sua storia conEletti, dopo la rottura ae le dichiarazioni del 19enne sul loro ritorno di fiamma. La donna, diversamente da quanto ha dichiarato l’ex fidanzato, pare avere le idee molto chiare sul loro rapporto. Scopriamo tutti i dettagli. Leggi anche:Eletti dial...

