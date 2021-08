Sull'attacco hacker alla Regione Lazio indaga anche il pool dell'antiterrorismo (Di martedì 3 agosto 2021) Sono i pm dell’antiterrorismo e del pool reati informatici della Procura di Roma a indagare Sull’attacco hacker che ha colpito il Ced regionale del Lazio qualche minuto dopo la mezzanotte di domenica. Una prima informativa della Polizia Postale, che ha avviato indagini serrate d’intesa con i magistrati di piazzale Clodio, è arrivata ieri pomeriggio sul tavolo del procuratore capo Michele Prestipino che coordina l’inchiesta insieme al procuratore aggiunto Angelantonio Racanelli. Nel fascicolo, formalmente aperto questa ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 3 agosto 2021) Sono i pme delreati informaticia Procura di Roma areche ha colpito il Ced regionale delqualche minuto dopo la mezzanotte di domenica. Una prima informativaa Polizia Postale, che ha avviato indagini serrate d’intesa con i magistrati di piazzale Clodio, è arrivata ieri pomeriggio sul tavolo del procuratore capo Michele Prestipino che coordina l’inchiesta insieme al procuratore aggiunto Angelantonio Racanelli. Nel fascicolo, formalmente aperto questa ...

mante : Le dichiarazioni di Zingaretti sull’attacco informatico alla Regione Lazio sono ridicole. Intendo più ridicole del solito. - BentivogliMarco : le fesserie scritte sull attacco hacker alla #RegioneLazio superano i 100 petabyte. - stefanoepifani : Più grave del comportamento di chi si getta #SciacalloStyle sull’attacco alla @RegioneLazio per 3 like senza sapere… - EffimeraAlkimia : RT @GiovaQuez: Sempre sull'attacco #hacker si spiega che il sistema non si occupava solo di vaccini: attualmente non è possibile prenotare… - HuffPostItalia : Sull'attacco hacker alla Regione Lazio indaga anche il pool dell'antiterrorismo -