Stephen King, uscito in Usa ‘Billy Summers’: 54esimo libro (Di martedì 3 agosto 2021) “Un bravo ragazzo impegnato in un brutto lavoro”, un serial killer su commissione, il migliore del settore, che a un certo punto vorrebbe uscire dal giro infermale: è “Billy Summers”, come si intitola il nuovo romanzo di Stephen King, pubblicato oggi negli Usa dall’editore Scribner. In Italia il libro arriverà nel prossimo mese di novembre da Sperling & Kupfer, storico editore del re dell’horror all’americana. Il protagonista del 54esimo romanzo di King è un sicario apprezzato, “un Houdini del crimine, capace di dileguarsi nel nulla una volta compiuto il lavoro”. Billy Summers ha una particolarità: ... Leggi su funweek (Di martedì 3 agosto 2021) “Un bravo ragazzo impegnato in un brutto lavoro”, un serial killer su commissione, il migliore del settore, che a un certo punto vorrebbe uscire dal giro infermale: è “Billy Summers”, come si intitola il nuovo romanzo di, pubblicato oggi negli Usa dall’editore Scribner. In Italia ilarriverà nel prossimo mese di novembre da Sperling & Kupfer, storico editore del re dell’horror all’americana. Il protagonista delromanzo diè un sicario apprezzato, “un Houdini del crimine, capace di dileguarsi nel nulla una volta compiuto il lavoro”. Billy Summers ha una particolarità: ...

Advertising

liberenotizie : Stephen King, uscito in Usa 'Billy Summers': 54esimo libro. Adnkronos - ultimora - fisco24_info : Stephen King, uscito in Usa 'Billy Summers': 54esimo libro: Nuovo romanzo del re dell'horror all'americana, in Ital… - STE10031754 : @a_meluzzi Sono tutti come nel romanzo di Stephen King IT! CLOWN SATANICI. - Caterin07136827 : RT @LadyMaryan4: Un senso di mistero mi invase il cuore e la mente, quella percezione del mondo come una pelle sottile su organi e ossa sco… - MichaelGiulian2 : RT @LadyMaryan4: Un senso di mistero mi invase il cuore e la mente, quella percezione del mondo come una pelle sottile su organi e ossa sco… -

Ultime Notizie dalla rete : Stephen King La classifica definitiva, oggettiva e terrificante dei film di George Romero Gran parte del merito va a Stephen King che gli ha scritto la sceneggiatura: sono cinque storie brevi, tre originali e due adattate da opere già pubblicate, che esplorano il lato più assurdo e ...

La classifica oggettiva e quindi indiscutibile di tutti i film di John Carpenter ...of Columbia Pictures Christine - La macchina infernale (1983) Chiunque faccia horror prima o poi si confronta con la possibilità di trasformare in film un romanzo o un racconto di Stephen King. A ...

Il pick up rosso di Stephen King. l'Automobile - ACI Stephen King, uscito in Usa ‘Billy Summers’: 54esimo libro “Un bravo ragazzo impegnato in un brutto lavoro”, un serial killer su commissione, il migliore del settore, che a un certo punto vorrebbe uscire dal giro infermale: è “Billy Summers”, come si intitola ...

Il pick up rosso di Stephen King. Esce il 3 agosto negli Usa “Billy Summers”, ennesimo capolavoro della sterminata produzione dello scrittore del Maine con, ancora una volta, un’auto in copertina ...

Gran parte del merito va ache gli ha scritto la sceneggiatura: sono cinque storie brevi, tre originali e due adattate da opere già pubblicate, che esplorano il lato più assurdo e ......of Columbia Pictures Christine - La macchina infernale (1983) Chiunque faccia horror prima o poi si confronta con la possibilità di trasformare in film un romanzo o un racconto di. A ...“Un bravo ragazzo impegnato in un brutto lavoro”, un serial killer su commissione, il migliore del settore, che a un certo punto vorrebbe uscire dal giro infermale: è “Billy Summers”, come si intitola ...Esce il 3 agosto negli Usa “Billy Summers”, ennesimo capolavoro della sterminata produzione dello scrittore del Maine con, ancora una volta, un’auto in copertina ...