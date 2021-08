Stadia: Google ha intenzione di concedere la sua tecnologia per lo streaming a 'nuovi partner' (Di martedì 3 agosto 2021) Stando a quanto comparso su LinkedIn, sembra proprio che Google abbia intenzione di concedere la sua tecnologia per lo streaming di Stadia a nuovi partner. Si tratta di un'ulteriore svolta nella strategia del colosso tecnologico e le informazioni al riguardo provengono dalla pagina LinkedIn, aperta per ricercare un nuovo Product Manager. Nell'annuncio si legge: "oltre a creare la nostra piattaforma per videogiochi, vediamo importanti opportunità concedendo la nostra infrastruttura a nuovi partner, mettendo a disposizione i ... Leggi su eurogamer (Di martedì 3 agosto 2021) Stando a quanto comparso su LinkedIn, sembra proprio cheabbiadila suaper lodi. Si tratta di un'ulteriore svolta nella strategia del colosso tecnologico e le informazioni al riguardo provengono dalla pagina LinkedIn, aperta per ricercare un nuovo Product Manager. Nell'annuncio si legge: "oltre a creare la nostra piattaforma per videogiochi, vediamo importanti opportunità concedendo la nostra infrastruttura a, mettendo a disposizione i ...

