Sport in tv oggi (martedì 3 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di martedì 3 agosto 2021) oggi, martedì 3 agosto 2021, oltre agli eventi in programma ai Giochi Olimpici, saranno di scena diversi Sport: il tennis con i tornei ATP 500 di Washington e WTA 500 di San José, WTA 250 di Cluj-Napoca e WTA 125 di Concord. CLICCA QUI PER IL programma DELLE OLIMPIADI DEL 3 agosto Sport IN TV MARTEDI' 3 agosto: orari E programma 09.30 Tennis, WTA 250 di Cluj-Napoca – SuperTennisTV, supertennis.tv (Primo turno: Trevisan terzo match dalle ore 09.30) 16.00 Tennis, WTA 125 di Concord – Nessuna ...

goggiasofia : Oggi credo che sia la più grande giornata di sempre dello Sport Italiano . E credo, anche, che resterà come tale… per sempre!! - matteosalvinimi : Ius Soli? Già oggi, a 18 anni, chiunque può chiedere e ottenere la cittadinanza. Squadra che vince non si cambia! - Eurosport_IT : Il giorno dopo la rottura del tendine d'Achille (poco prima della partenza per le Olimpiadi di Rio) aveva scritto s… - graziacludi : RT @SportRepubblica: Olimpiadi oggi 3 agosto, le gare in programma per l'Italia e i risultati: record del mondo nei 400 ostacoli https://t.… - SportRepubblica : Olimpiadi oggi 3 agosto, le gare in programma per l'Italia e i risultati: record del mondo nei 400 ostacoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport oggi Green Pass obbligatorio per lavoro e scuola, cosa c'è nel nuovo decreto di Draghi ... lo sport e gli spettacoli, i dipendenti di quei settori potrebbero essere costretti a presentare la Certificazione che è richiesta ai clienti. L'ipotesi che si fa strada nel governo, spiega oggi La ...

A Tokyo debutta l'arrampicata: Laura Rogora punta a una medaglia All'affollato ballo delle debuttanti di queste Olimpiadi di Tokyo, esordisce oggi alle 10 anche l'arrampicata sportiva con le sue tre prove: speed, che sommerà i tempi di due manche, boulder, e lead (difficoltà) in cui vale la presa più alta raggiunta. Uomini e donne ...

LIVE Olimpiadi. Mihambo vince il lungo donne. Alle 8.33 vela azzurra per l’oro La Gazzetta dello Sport Bottino ricchissimo e può ancora crescere Dodici medaglie posson bastare? Tenuto conto delle previsioni della vigilia, la Svizzera può già dirsi soddisfatta del bottino raccolto all’ombra del Monte Fuji. L’appetito però, si sa, vien mangiando ...

Davvero Scalfari desiderava un giornale senza sport? Un po' si credeva davvero che le pagine sportive fossero meno nobili di quelle dedicate a politica e simili, nell’Italia culturalmente arretrata di allora. Ma raccontare lo sport è letteratura, nelle ...

