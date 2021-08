Simone Biles più forte dello stress: medaglia di bronzo alla trave (Di martedì 3 agosto 2021) L’americana aveva rinunciato a tutte le gare precedenti: esercizio senza errori, il punteggio di 14.000 le vale il podio Leggi su lastampa (Di martedì 3 agosto 2021) L’americana aveva rinunciato a tutte le gare precedenti: esercizio senza errori, il punteggio di 14.000 le vale il podio

Advertising

Eurosport_IT : Bentornata, Simone Biles! ???? La ginnasta americana nel giorno del suo ritorno in gara conquista la medaglia di bro… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Simone Biles saluta #Tokyo2020 con un bronzo e tanti applausi. La campionessa statunitense della ginnas… - RaiNews : #SimoneBiles è tornata a gareggiare dopo uno stop di qualche giorno dovuto a problemi di salute. Accolta calorosam… - bollicinepffff : RT @alexiasslazio: Non Simone Biles che ha deciso di tornare e di zittire tutti i cessi immondi che hanno sparato a zero su di lei. (Ma il… - Domenico1oo777 : RT @tvdellosport: ??#Tokyo2020 - Medaglia di bronzo per Simone #Biles La ginnasta #statunitense Simone #Biles ???? riesce a conquistare una… -