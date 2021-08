Rebel Wilson diventa Britney Spears in un nuovo video per un film Netflix

(Di martedì 3 agosto 2021)ha ricreato un famosodi, (You drive me) Crazy, emulando la cantante per la prossima commediaintitolata Senior Year.ha diffuso un brevedove la vediamo nei panni di, ricreando l'iconico(You drive me) Crazy a quanto pare per il suo, la commedia targataSenior Year. L'attrice, 41 anni, ha recentemente ricreato l'iconico ...

Advertising

sunvfloweers : MA REBEL WILSON A ROMAAAAAA IL MIO AMORE?????????? - danielebauce : @bonnie379 1. Il ragazzo di campagna. 2. Vado a vivere da solo 3. Un tirchio quasi perfetto (Dany boon) 4. Attenti… - davided81 : È dimagrita pure Rebel Wilson - DrApocalypse : Rebel Wilson ha perso 30 kg: 'Per avere più possibilità di rimanere incinta' -

Ultime Notizie dalla rete : Rebel Wilson

Movieplayer.it

Notte al Museo 3 - Il segreto del Faraone: il Film Stasera in TV su Rai Movie alle 21.10 (Commedia, Avventura, Family, 2014, durata: 97 Min) Un film di Shawn Levy con Ben Stiller,, Robin ...C'era una volta Ciccia Amy.ha perso 30 kg nell'ultimo anno e mezzo, ' per avere più possibilità di rimanere incinta '. A rivelarlo in diretta Instagram la stessa attrice australiana, esplosa con Pitch Perfect 8 ...Rebel Wilson ha ricreato un famoso video di Britney Spears, (You drive me) Crazy, emulando la cantante per la prossima commedia Netflix intitolata Senior Year. Rebel Wilson ha diffuso un breve video d ...Rebel Wilson nei panni di una famosa pop star: stessa acconciatura, stesso outfit. L’attrice ha condiviso alcune immagini su Instagram di questo insolito look verde e nero, sfoggiato per un’occasione ...