Preseason 2021: a Sassari il quartier generale dei giganti (Di martedì 3 agosto 2021) TagsPreseason 2021I ragazzi di coach Demis Cavina svolgeranno la preparazione precampionato interamente in città, il 27 - 28 agosto il torneo di Cagliari con Baskonia e Bayern Monaco La Dinamo Banco ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 3 agosto 2021) TagsI ragazzi di coach Demis Cavina svolgeranno la preparazione precampionato interamente in città, il 27 - 28 agosto il torneo di Cagliari con Baskonia e Bayern Monaco La Dinamo Banco ...

Advertising

firatham : RT @VeneziaFC_IT: Preseason 2021 Utrecht vs. Venezia Full Time: 2-3 (12' Aramu, 20’ Forte, 84' Di Mariano) #ArancioNeroVerde ?????? - MatteoCazzulani : RT @VeneziaFC_IT: Preseason 2021 Utrecht vs. Venezia Full Time: 2-3 (12' Aramu, 20’ Forte, 84' Di Mariano) #ArancioNeroVerde ?????? - diego_arce5 : RT @VeneziaFC_IT: Preseason 2021 Utrecht vs. Venezia Full Time: 2-3 (12' Aramu, 20’ Forte, 84' Di Mariano) #ArancioNeroVerde ?????? - GiovanniMeneguz : RT @VeneziaFC_IT: Preseason 2021 Utrecht vs. Venezia Full Time: 2-3 (12' Aramu, 20’ Forte, 84' Di Mariano) #ArancioNeroVerde ?????? - IamJoelCosta : RT @VeneziaFC_IT: Preseason 2021 Utrecht vs. Venezia Full Time: 2-3 (12' Aramu, 20’ Forte, 84' Di Mariano) #ArancioNeroVerde ?????? -