Palermo, mercato in stand-by: Fantacci nel mirino, ma prima serve una cessione

Con l'arrivo di Brunori, il Palermo rimarrà con un solo slot libero nella lista dei 24+1 prevista dalle norme della Lega Pro

