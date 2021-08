P2 e Gladio, gli atti diventano pubblici. “Draghi tolga il segreto di Stato anche su altri misteri” (Di martedì 3 agosto 2021) Via il segreto di Stato sugli atti relativi a Gladio e alla Loggia P2. La direttiva di Mario Draghi firmata il 2 agosto, coincide con la data simbolo della strage di Bologna. Ora, però, il premier dimostri coraggio andando anche a svelare altre vicende dolorose e tragiche della storia d’Italia. Lo chiedono diversi esponenti del centrodestra.L’iniziativa di Draghi va a ampliare quanto già stabilito con una precedente Direttiva del 2014, con riferimento alla documentazione relativa agli eventi stragisti di Piazza Fontana a Milano (1969), di Gioia Tauro (1970), di Peteano ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 3 agosto 2021) Via ildisuglirelativi ae alla Loggia P2. La direttiva di Mariofirmata il 2 agosto, coincide con la data simbolo della strage di Bologna. Ora, però, il premier dimostri coraggio andandoa svelare altre vicende dolorose e tragiche della storia d’Italia. Lo chiedono diversi esponenti del centrodestra.L’iniziativa diva a ampliare quanto già stabilito con una precedente Direttiva del 2014, con riferimento alla documentazione relativa agli eventi stragisti di Piazza Fontana a Milano (1969), di Gioia Tauro (1970), di Peteano ...

