Olivia – Forte come la verità: la trama della miniserie su Canale 5 (Di martedì 3 agosto 2021) Qual è la trama di Olivia – Forte come la verità, la miniserie francese in due puntate, in onda su Canale 5 in prima serata il 3 e il 10 agosto 2021? Si tratta dello spin-off della serie crime La mia vendetta, già trasmessa su Canale 5 cinque anni fa. Protagonista è Olivia Alessandri, interpretata da Laëtitia Milot. Ora Olivia lavora come avvocato ed ha aperto uno studio legale in Costa Azzurra. Dopo essersi impegnata al massimo per scoprire la verità sul suo tragico ... Leggi su tpi (Di martedì 3 agosto 2021) Qual è ladila, lafrancese in due puntate, in onda su5 in prima serata il 3 e il 10 agosto 2021? Si tratta dello spin-offserie crime La mia vendetta, già trasmessa su5 cinque anni fa. Protagonista èAlessandri, interpretata da Laëtitia Milot. Oralavoraavvocato ed ha aperto uno studio legale in Costa Azzurra. Dopo essersi impegnata al massimo per scoprire lasul suo tragico ...

Advertising

ROBADADONNE : Oliva Forte come la verità, la miniserie di #Canale 5 in onda stasera con l'attrice #LaëtitiaMilot - Tele_nauta : #Olivia – Forte come la verità: trama e dettagli della nuova serie francese, sequel de La mia vendetta, in onda da… - 95_addicted : RT @QuiMediaset_it: Debutta in prima serata su #Canale5 la miniserie #OliviaForteComeLaVerità, crime francese con protagonista @LMilotOffic… - QuiMediaset_it : Debutta in prima serata su #Canale5 la miniserie #OliviaForteComeLaVerità, crime francese con protagonista… - statodelsud : Olivia-Forte come la verità: tutto sulla nuova mini serie di Canale 5 -